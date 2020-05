Vivi e lascia vivere: anticipazioni quinta puntata, cosa succederà

Vivi e lascia vivere: le anticipazioni della quarta puntata

VIVI E LASCIA VIVERE ANTICIPAZIONI – Questa sera, giovedì 21 maggio 2020, su Rai 1 va in onda la quinta puntata della fiction Rai, Vivi e lascia vivere, con Elena Sofia Ricci. Per la puntata di stasera, come sempre, sono previsti due episodi. Ma cosa succederà stasera in Vivi e lascia vivere? Di seguito le anticipazioni della quinta puntata della fiction in onda stasera, 21 maggio 2020, dalle 21,25 su Rai 1.

Nella quinta puntata di Vivi e lascia vivere, in onda oggi – 21 maggio 2020 -, nonostante Laura abbia stravolto completamente la sua vita e superato innumerevoli difficoltà, non riuscirà ancora a trovare pace e serenità. Il ritorno a Napoli di Renato, suo marito, che per molto tempo tutti avevano creduto morto, sconvolgerà ovviamente i già delicati equilibri. Laura cercherà di recuperare con i suoi figli, ma tutto sarà inutile. Giada le chiederà di non essere presente alla sua laurea e alla fine tornerà da Luciano. Toni inoltre annuncerà di voler sparire, ma un omicidio di cui è accusato, metterà in serio pericolo l’attività di Laura. Intanto Renato vincerà al gioco e vorrà appianare i suoi debiti, ma non andrà realmente così… E Giovanni, dopo un po’ di confusione per i suoi sentimenti, si metterà nei guai e qualcuno lo ha investirà…

Di cosa parla la serie tv

Abbiamo visto le anticipazioni della quinta puntata, ma di cosa parla Vivi e lascia vivere? Laura Ruggero (Elena Sofia Ricci) è una 50enne dal carattere freddo e scostante che, per contribuire alle spese familiari, lavora come cuoca in una mensa. Laura è sposata da oltre 20 anni con Renato (Antonio Gerardi), un musicista che suona sulle navi da crociera, e ha tre figli Nina (Carlotta Antonelli), Giovanni (Giampiero De Concilio) e Giada (Silvia Mazzieri).

La vita della protagonista procede senza troppi scossoni (anche se nasconde un segreto molto importante) fino a quando, di ritorno da un viaggio, è costretta a comunicare ai suoi figli che il loro papà è morto in un misterioso incidente a Tenerife, omettendo però un’altra dolorosa verità: l’uomo conduceva una doppia vita con un’altra donna.

Laura, licenziata anche dal suo impiego alla mensa, decide di ricominciare da capo avviando un’attività di street food in giro per Napoli, dando la possibilità a se stessa e ad altre donne di diventare indipendenti e autonome. Quando però la nostra protagonista sembra aver ritrovato una stabilità e una tranquillità familiare, secondo la trama di Vivi e lascia vivere, dal suo passato torna Toni (Massimo Ghini), un vecchio amore che nasconde diversi lati oscuri.

Insomma, abbiamo visto le anticipazioni e di cosa parla Vivi e lascia vivere, non ci resta che godercelo in diretta tv.

Vivi e lascia vivere: il cast

Qual è il cast di Vivi e lascia vivere, la nuova fiction di Rai 1? Protagonista indiscussa della serie tv è ovviamente Elena Sofia Ricci. Per la prima volta la famosa attrice è stata sul set con la sua primogenita Emma (avuta dall’attore e regista Pino Quartullo) che nella storia interpreta il suo personaggio da giovane. Al loro fianco tanti altri attori: Antonio Gerardi nel ruolo di Renato Ruggero, il marito di Laura, musicista con il vizio del gioco che per lavoro è spesso lontano da casa; Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio, in quelli dei tre figli Giada, Nina e Giovanni. Nel cast di Vivi e lascia vivere anche Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni, un distinto e affascinante uomo d’affari che ritorna dal passato di Laura. Appuntamento dunque con Vivi e lascia vivere su Rai 1 stasera, 23 aprile 2020, dalle 21.25 per la prima delle sei puntate della fiction.

