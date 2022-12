A che ora inizia Viva Rai 2 con Fiorello: l’orario della messa in onda

A che ora inizia Viva Rai 2, lo show mattutino condotto da Rosario Fiorello? Ve lo diciamo subito: ogni puntata, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 2, inizierà alle ore 7,15. In tutto andranno in onda 115 spettacoli di 45 minuti. Ma non solo: si potrà seguire lo show in simulcast su RadioTuttaItaliana e in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay. Si potrà vedere tutto anche su Rai 1 ma in replica in terza serata e nel weekend, alle ore 10, su Rai Radio 2. Estratti dello show saranno pubblicati quotidianamente anche sui social Facebook, Instagram, Twitter e Tiktok. “L’ansia da prestazione ce l’ho da sempre – le parole di Fiorello -, certe volte è puro terrore. Iniziare la giornata con il buonumore credo sia fare servizio pubblico, questo rientra nei compiti della Rai”.

Cast

Abbiamo visto a che ora inizia Viva Rai 2 (Fiorello), ma qual è il cast del programma? In questa avventura lo showman ha voluto con sé Fabrizio Biggio, attore, sceneggiatore e conduttore televisivo, con cui condividerà improvvisazioni, risate e commenti; Gabriele Vagnato, giovane tiktoker da oltre 3,5 milioni di follower che ci racconterà il vox populi sui temi del giorno; e anche un corpo di ballo, in pieno stile varietà, pronto a seguire le intuizioni, non sempre convenzionali, del coreografo Luca Tommassini. La parte musicale sarà curata, come sempre, dal maestro Enrico Cremonesi assieme al rapper Daniele Lazzarin, in arte Danti. A completare il cast ci saranno Ruggiero Del Vecchio, la voce del pubblico “adulto”, pensionato con la passione per il canto, la musicista Serena Ionta, che con il suo ukulele accompagnerà alcuni momenti dello spettacolo e la cantante Beatrice De Dominicis. Un cast comunque in continua evoluzione che, giorno dopo giorno, vedrà sempre nuovi protagonisti.