Vittorio Sgarbi si addormenta in diretta tv durante lo speciale elezioni americane

Elezioni americane, Vittorio Sgarbi si addormenta in diretta tv

La scorsa notte è stata movimentata dalle elezioni presidenziali americane e in tanti hanno seguito in diretta una notte tanto attesa. Anche su Rete4, con lo speciale “La notte americana” condotta da Nicola Porro, erano presenti diversi ospiti anche in collegamento da casa per commentare quello che stava accadendo dall’altra parte del mondo. Tra gli ospiti collegati da casa c’era anche Vittorio Sgarbi, il critico d’arte che però, ad un certo punto, non ha potuto fare a meno d concedersi un pisolino in diretta tv.

Intorno alle 5 del mattino, Sgarbi ha ceduto e si è addormentato, generando una reazione divertita in studio quando è stato poi chiamato a commentare circa il voto americano. Sgarbi, appisolato, non ha sentito la domanda. Poi si è svegliato e ha provato a riacciuffare il filo del discorso commentando l’esito incerto della sfida tra Biden e Trump. “La granitica certezza dei democratici si è sfaldata. Trump, se vince, è grazie al coronavirus e la sua visione negazionista è piaciuta, lui vince contro il virus!”. Dopo ore di collegamento, Sgarbi ha deciso di congedarsi. Qui il video.

Non è stata la prima volta per il critico d’arte: si era appisolato anche nel 2017, come ospite in collegamento per il programma Dalla vostra parte.

