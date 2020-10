Sgarbi a Fico che gli chiede di mettere la mascherina: “Fascista”

Vittorio Sgarbi torna a creare scompiglio in Aula a causa della sua resistenza verso le regole anti-Covid. Nel corso della commemorazione di Iole Santelli, la presidentessa della Calabria deceduta lo scorso 15 ottobre 2020, il Presidente della Camera Roberto Fico ha richiamato Sgarbi sul mantenimento della mascherina nel corso del suo intervento, ma il sindaco di Sutri, per tutta risposta, ha detto a Fico: “Lei è un fascista”. “Lei non può offendere così la presidenza” ha ribattuto il presidente della Camera, cercando immediatamente di stemperare gli animi degli altri deputati, cercando di mantenere il momento di cordoglio. Sgarbi ha continuato comunque a parlare con la bocca scoperta.

Dopo poco Sgarbi è stato espulso dall’Aula, come già avvenuto lo scorso 25 giugno sempre dopo un battibecco con l’esponente M5S. Nel corso del pomeriggio, Sgarbi ha poi lanciato sui suoi canali social un video rivolto a Fico, in cui annuncia la volontà di denunciare il presidente della Camera, che a sua volta durante lo scontro in Aula aveva dichiarato di voler avviare un provvedimento istruttorio nei confronti del deputato. Ma Sgarbi avverte: “La apro io un’istruttoria contro di lui, penalmente. Non ha fatto igienizzare l’Aula. Risponderà anche della volontà di ignorare il mio certificato medico. La mia salute è più importante di quella zucca vuota di Fico”, ha esclamato Sgarbi nel video.

La videolettera di Riccardo Bocca: “Sgarbi e il sonno della ragione” | VIDEO

