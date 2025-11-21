Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Vita in diretta non va in onda oggi, 21 novembre 2025: ecco perché, il motivo

di Antonio Scali
Vita in diretta non va in onda oggi, 21 novembre 2025: ecco perché, il motivo

Perché Vita in diretta oggi non va in onda? Il programma giornaliero di Alberto Matano oggi, 21 novembre 2025, non va in onda su Rai 1 per lasciare spazio al grande tennis in diretta. In particolare lungo tutto il pomeriggio di oggi la prima rete trasmetterà in diretta la Coppa Davis, con la semifinale degli azzurri guidati da Volandri che affronteranno il Belgio per provare a conquistare una nuova finale. Ecco perché Vita in diretta oggi non va in onda. Salterà anche il consueto appuntamento con l’Eredità. Per Matano e la sua squadra si tratta dunque di un weekend lungo. Il programma tornerà regolarmente in onda lunedì.

 

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
