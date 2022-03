Chi è Vincenzo De Lucia, l’imitatore di Stasera tutto è possibile 2022: età, carriera, vita privata, Instagram

Vincenzo De Lucia è l’imitatore ospite fisso di Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, che torna con la settima edizione a partire da martedì 15 febbraio 2022. Si tratta di uno dei comici e degli imitatori più apprezzati del momento, specializzato in particolare nell’imitare le grandi donne della tv italiana, da Maria De Filippi a Barbara d’Urso passando per Mara Venier. Così, grazie alla sua bravura, è spesso ospite di molte trasmissioni Rai, come Che tempo che fa e Tale e Quale Show. Ma chi è Vincenzo De Lucia? Scopriamo l’età, la carriera, le imitazioni, la vita privata dell’ospite di Stasera tutto è possibile.

Carriera e vita privata

Classe 1987, napoletano, Vincenzo De Lucia è comico e imitatore di professione. La sua peculiarità è quella di interpretare personaggi femminili di cui coglie e reinterpreta in modo straordinario dettagli fisici, espressivi e vocali. Tra le sue imitazioni più riuscite, quelle di Ornella Vanoni, Barbara d’Urso, Mara Venier, Mara Maionchi, Sandra Milo, Gina Lollobrigida, Franca Leosini, Milena Gabanelli e, appunto, Maria De Filippi. Prima di ottenere la popolarità in tv, Vincenzo De Lucia ha alle spalle una lunga gavetta teatrale, nel corso della quale ha affinato le sue doti di imitatore che nel 2009 gli sono valse il “Premio Alighiero Noschese”, in onore del re degli imitatori, come miglior trasformista campano.

Nel 2010 è nel cast di “Marialuna…una vita tutta in salita!” in onda sulla Rai per la trasmissione “Palcoscenico”. L’opera musicale diretta dal Maestro Pino De Maio è uno spaccato che racconta le storie dei ragazzi del carcere minorile di Nisida, con gli stessi come attori. Nel 2013 Vincenzo De Lucia è in “Komikamente”, show comico condotto da Michele Caputo, in onda dal Teatro Diana sulle emittenti regionali Piuenne, Televomero, Canale 21. Entra un anno più tardi nella compagnia stabile del Teatro Sannazaro di Napoli, storica compagnia napoletana diretta un tempo da Nino Taranto e Luisa Conte. Ma è con lo spettacolo “Zia Mara Celebration”, tutto dedicato a Mara Venier, che inizia a guadagnare popolarità lontano dalla sua città natale.

Il successo di pubblico è partito anche grazie a Vladimir Luxuria, che tra il 2015 e il 2018 l’ha portato sul palco del Gay Village. Ottiene la massima popolarità grazie a Mara Venier che lo invita spesso nella sua Domenica In, in particolare per l’imitazione di Barbara d’Urso. Stefano De Martino lo sceglie sia per Made in Sud e successivamente per Stasera tutto è possibile. Molto riservato sulla sua vita privata, non sappiamo se Vincenzo De Lucia sia fidanzato o meno. Su Instagram è seguito da oltre 50mila persone.