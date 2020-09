Bobo Vieri è pronto a fare causa a Mediaset. L’ex centravanti dell’Inter e della Nazionale è furioso per essere stato “silurato” dal talk show calcistico Tiki Taka. Vieri si è sfogato in una intervista al Corriere della Sera: “Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. “Dall’oggi al domani, senza motivo: è una cosa che non mi aspettavo, andremo per vie legali”, ha detto Bobo.

Vieri era stato arruolato a Tiki Taka nel 2019 dal conduttore Pierluigi Pardo, che quest’anno lascerà il posto a Piero Chiambretti. Nel cast del programma restano, tra gli altri, Giampiero Mughini e Franco Ordine, ai quali dovrebbro aggiungersi i giornalisti Ivan Zazzaroni, Francesca Barra e Francesca Brienza.

