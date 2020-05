Wanda Nara, nuova polemica per la moglie di Icardi: cachet stellare per una diretta con un fan

Wanda Nara torna a scatenare polemiche sui social. La moglie di Icardi aveva già fatto parlare di sé tempo fa per il suo rientro in Italia nonostante il lookdown causa Coronavirus, ma adesso l’attenzione sembra essere puntata sulla richiesta di un cachet troppo alto per una diretta Instagram con un fan. Anche se in realtà si tratta del fan per eccellenza, Mariano de la Canal, famoso in Argentina e conosciuto proprio come “il fan di Wanda Nara”. Un personaggio di spicco sul web che avrebbe chiesto alla bella Wanda di condurre insieme una diretta Instagram, una richiesta sfociata in polemica, perché la moglie di Icardi avrebbe richiesto 1500 dollari per la sua partecipazione.

“Ho chiesto di averla mia ospite per una diretta Instagram. La risposta è stata positiva ma solo in cambio di 1500 dollari”, ha spiegato Mariano de la Canal in un live su Instagram, esprimendo il proprio rammarico per il comportamento della sua beniamina. “Prima mi ha detto di sì perché l’avevo aiutata a diventare famosa, poi mi ha chiesto un compenso. Ci sono rimasto male”.

