Viaggio nella grande bellezza: quante puntate (episodi), durata e quando finisce

Da quante puntate è composto Viaggio nella grande bellezza? Il programma è creato e condotto da Cesare Bocci e porta i telespettatori in giro per l’Italia. Di genere storico/culturale e di divulgazione scientifica, il format in casa Mediaset cerca di regalare intrattenimento di qualità al suo pubblico e ripropone in replica questo martedì – 9 agosto 2022 – la puntata ambientata a Roma. Finora sono state realizzate due edizioni del programma con Cesare Bocci, senza tener conto delle puntate speciali. La prima edizione è composta da quattro puntate, più una bonus sul Vaticano:

Puntata bonus, prima edizione: Il Vaticano

Prima puntata, prima edizione: Speciale Il Natale nell’arte

Seconda puntata, prima edizione: Venezia

Terza puntata, prima edizione: Roma

Quarta puntata, prima edizione: Firenze e Milano di Leonardo

La seconda edizione è formata da cinque puntate:

Prima puntata, seconda edizione: Dinastie reali – I Windsor

Seconda puntata, seconda edizione: Grandi amori

Terza puntata, seconda edizione: Torino

Quarta puntata, seconda edizione: Il mistero Padre Pio

Quinta puntata, seconda edizione: Assisi e lo splendore del Medioevo

A completare c’è anche una puntata speciale sul Quirinale.

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Viaggio nella grande bellezza? Il programma va in onda in prima serata su Canale 5. La puntata di martedì 9 agosto 2022, ad esempio, parte alle ore 21:20 e termina intorno alle 00:00 poco prima dello Speciale – Finalmente Giffoni. In totale la durata di ogni puntata di aggira intorno ai 150 minuti.

Viaggio nella grande bellezza streaming e TV

Dove vedere Viaggio nella grande bellezza in diretta TV e live streaming? Il documentario, come già anticipato, va in onda martedì 9 agosto 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire il programma in live streaming, può accedere comodamente a MediasetPlay, servizio messo a disposizione degli utenti gratuitamente previa registrazione. Una volta effettuato il login anche tramite social è possibile selezionare il canale in diretta, sia via desktop che tramite app.