Viaggio nella grande bellezza, Grandi amori: anticipazioni seconda puntata

Questa sera, 17 giugno 2021, su Canale 5 va in onda la seconda puntata della nuova stagione di Viaggio nella grande bellezza, i doc-evento con Cesare Bocci. Nella seconda puntata di questa sera dal titolo “Grandi amori”, si parlerà di storie d’amore come quella tra Romeo e Giulietta o Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio. Non mancheranno ospiti e testimoni a impreziosire il racconto di Bocci, che torna a vestire i panni della guida d’eccezione. La nuova stagione di Viaggio nella grande bellezza è composta da cinque puntate, cinque appuntamenti inediti per raccontare la grande bellezza del nostro Paese e non solo, attraverso luoghi, personaggi e storie. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di oggi, 17 giugno 2021.

Anticipazioni e ospiti seconda puntata

Nella seconda puntata di questa stagione di Viaggio nella grande bellezza, dal titolo Grandi amori, Roma e Verona fanno da scenario alle riprese che raccontano alcune tra le più belle storie tutti i tempi. Come quella di Romeo e Giulietta, i protagonisti della tragedia di William Shakespeare composta tra il 1594 e il 1596, tra le più note e rappresentate, e una delle storie d’amore più popolari del mondo. Una vicenda che nel tempo ha assunto un valore simbolico, diventando l’archetipo dell’amore perfetto, ma avversato da famiglie e società.

O il ménage à trois con al centro Maria Callas, Aristotele Onassis e Jacqueline Kennedy (née Bouvier). Una vicenda che ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario del secolo scorso e che ha visto coinvolti l’armatore e milionario Onassis, la Divina cantante d’opera e l’ex First Lady. Con una Callas che sacrificò la carriera per Onassis e una Jackie che si avvicinò all’imprenditore greco dopo l’assassinio di Kennedy, finendo per sposarlo nel 1968.

E, infine, la passione tra Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio. Un amore tormentato, tra due grandi artisti: la più grande attrice del teatro italiano e Il Vate, con la prima trionfante nei teatri e il secondo nei salotti. Una storia che ha appassionato gli italiani di inizio ‘900, tanto da incidere sulla cultura del nostro Paese.

Testimoni di questi amori, il direttore dei Musei Civici di Verona, Francesca Rossi; la presidente del Club di Giulietta, Giovanni Tamassia; Franca Minnucci, responsabile della curatela del Carteggio Duse-D’Annunzio; Alfonso Signorini, giornalista, appassionato melomane e autore di un libro (Troppo fiera, troppo fragile) dedicato alla Divina.

Viaggio nella grande bellezza: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni, ma quante puntate sono previste per la nuova stagione di Viaggio nella grande bellezza? Si tratta in tutto di cinque appuntamenti inediti, in onda su Canale 5 in prima serata dalle 21.20 ogni giovedì dal 10 giugno 2021. Nel corso di questi nuovi episodi, la trasmissione realizzata da Mediaset, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli, racconterà le più Grandi Storie d’Amore di tutti i tempi; le più importanti Famiglie Reali dell’Occidente; Torino, tra i fasti dei Savoia e la modernità della Famiglia Agnelli; lo splendore del Medioevo, nell’incanto di Assisi e Orvieto; la complessa figura di Padre Pio, Santo tra i più popolari in Italia e nel mondo.

Cesare Bocci, volto amatissimo dal pubblico televisivo, restituirà al pubblico di Canale 5, con semplicità e naturalezza, talvolta con commenti e osservazioni fuori copione, le emozioni suscitate dalle persone incontrate, dall’impatto con opere di grande bellezza, dai suggestivi ambienti visitati. Ogni puntata inizia alle 21.20 e finisce intorno a mezzanotte e un quarto, ha quindi una durata complessiva di circa 3 ore (pubblicità incluse). Il primo episodio va in oda giovedì 10 giugni 2021, l’ultimo l’8 luglio. Di seguito la programmazione completa di Viaggio nella grande bellezza su Canale 5 (attenzione: potrebbe cambiare).

Prima puntata: giovedì 10 giugno 2021, ore 21.20

Seconda puntata: giovedì 17 giugno 2021, ore 21.20

Terza puntata: giovedì 24 giugno 2021,ore 21.20

Quarta puntata: giovedì 1 luglio 2021, ore 21.20

Quinta puntata: giovedì 8 luglio 2021, ore 21.20

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di Viaggio nella grande bellezza in diretta tv e live streaming? La nuova stagione con i doc-evento, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 da giovedì 17 giugno 2021. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su Mediaset Infinity sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand.