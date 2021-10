Versailles – Scandali a Corte non va in onda: perché, il motivo | 30 ottobre 2021 La7

Perché la serie Versailles – Scandali a Corte stasera non va in onda su La7? La fiction oggi, sabato 30 ottobre 2021, non viene trasmessa in prima serata su La7 per lasciare spazio all’intervista esclusiva di Enrico Mentana all’ex magistrato della Procura di Milano Ilda Boccassini. Un colpaccio giornalistico che vede il direttore del Tg La7 intervistare Boccassini. L’ultima volta di un evento del genere fu nel lontano 1998, quando fu ospite di Enzo Biagi su Rai 1 a Il fatto. Ecco dunque perché oggi Versailles – Scandali a Corte oggi non va in onda. La serie tornerà in onda regolarmente sabato prossimo su La7. Appuntamento con Esclusivo 7 Parla Ilda oggi, 30 ottobre 2021, dalle ore 21.20.

A seguire, dalle 22.30, il film Vi perdono ma inginocchiatevi, pellicola tratta dal libro di Rosaria Schifani e Felice Cavallaro, diretta da Claudio Bonivento, che racconta la vita dei tre poliziotti della scorta del giudice Falcone e dei loro familiari, fino alla strage di Capaci con la loro drammatica fine insieme a Falcone e alla moglie, avvenuta il 23 maggio del 1992.

Trama

Abbiamo visto perché Versailles oggi non va in onda, ma qual è la trama della fiction? Il re di Francia Luigi XIV, che ha 28 anni, vuole la nobiltà francese presente all’autorità del potere reale. Per lasciare Parigi e gli eventi della Fronda che ancora lo perseguitano, ha deciso di spostare il suo governo nell’ex residenza di caccia di suo padre. Per attirare i nobili alla sua corte, e tenerli in tal modo sotto controllo, ha lanciato la costruzione della reggia di Versailles. Questa impresa di dimensioni e costi sproporzionati susciterà malcontento e discordia. In un ambiente di corte travolto dalle cospirazioni, come farà Luigi ad imporre il suo potere di vivere, le sue passioni amorose e guadagnare il titolo di Re Sole?