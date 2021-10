Esclusivo 7 parla Ilda: l’intervista di Enrico Mentana a Boccassini su La7. Le anticipazioni

Questa sera, sabato 30 ottobre 2021, su La7 in prima serata dalle 21.20 va in onda uno speciale di La7 dal titolo Esclusivo 7 parla Ilda, con l’intervista del direttore Enrico Mentana a Ilda Boccassini, ex procuratore di Milano. Un colpaccio giornalistico per La7 che dedica dunque a questo evento la prima serata del sabato. Tanti i temi affrontati in questa intervista esclusiva, nella quale l’ex magistrato Boccassini si racconterà e si aprirà in maniera inedita. Dalla mafia, alla magistratura, passando per Silvio Berlusconi e Giovanni Falcone. Negli scorsi giorni, infatti, non sono mancate le polemiche per la confessione dell’ex procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Milano a proposito della sua storia d’amore con il magistrato ucciso dalla mafia nel 1992.

Oggi dunque per lasciare spazio a Esclusivo 7 parla Ilda non va in onda l’appuntamento con la fiction Versailles. L’intervista di Mentana a Boccassini va in onda su La7 oggi, 30 ottobre, dalle ore 21.20 e durerà circa un’ora. A seguire, dalle 22.30, il film Vi perdono ma inginocchiatevi, pellicola tratta dal libro di Rosaria Schifani e Felice Cavallaro, diretta da Claudio Bonivento, che racconta la vita dei tre poliziotti della scorta del giudice Falcone e dei loro familiari, fino alla strage di Capaci con la loro drammatica fine insieme a Falcone e alla moglie, avvenuta il 23 maggio del 1992.

Streaming e tv

Dove vedere Esclusivo 7 parla Ilda in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – oggi, sabato 30 ottobre 2021, alle ore 21.20. Chi invece vuole seguire l’intervista di Enrico Mentana a Ilda Boccassini in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.