Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 15 settembre 2026

Questa sera, martedì 15 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Verità nascoste, programma che parla di casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La puntata si aprirà con un ampio e dettagliato focus sul caso Garlasco. Attraverso le analisi e il commento in studio dell’avvocata Giada Bocellari, i riflettori si accenderanno sulla nuova vita di Alberto Stasi e sui continui attacchi mediatici di cui l’uomo resta tuttora bersaglio al centro delle recenti vicende di cronaca. Successivamente, la trasmissione proporrà un’inchiesta sul femminicidio di Pamela Genini, concentrandosi sui molti punti oscuri ancora da chiarire. In particolare, l’attenzione degli inviati e degli esperti si focalizzerà sugli interrogativi legati all’origine dell’ingente somma di denaro contante rinvenuta all’interno della sua cassetta di sicurezza.

Streaming e tv

Dove vedere Verità nascoste in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 15 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.