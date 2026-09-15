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Funerali Emma Bonino streaming e diretta tv: dove vedere la cerimonia laica

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AGF
di Antonio Scali
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Funerali Emma Bonino streaming e diretta tv: dove vedere la cerimonia laica, orario, a che ora, funerale di Stato, location

Stamattina, 15 settembre 2026, alle ore 12.30 inizieranno le esequie laiche di Emma Bonino, la storica leader del Partito Radicale e fondatrice di +Europa, scomparsa nei giorni scorsi dopo una lunga malattia a 78 anni. Ma dove vedere in tv e in streaming i funerali di Stato di Emma Bonino? Si tratta di una cerimonia laica, alla quale prenderanno parte le più alte cariche repubblicane, dopo l’omaggio di tante persone alla camera ardente. Ecco tutte le informazioni.

In tv e orario

Le esequie di Stato, celebrate in forma laica, si terranno a partire dalle ore 12:30 di oggi presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Per consentire la massima partecipazione anche a quanti non riusciranno ad accedere alla sala, il Comune di Roma ha predisposto maxischermi all’esterno della piazza capitolina. Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta tv su Rai 1, grazie a uno speciale del Tg1 in onda dalle 12.20 (salta È sempre Mezzogiorno). Anche Rete 4 seguirà la cerimonia in diretta. Anche i canali all news come SkyTg24 e Rai News24 seguiranno l’evento con costanti aggiornamenti.

Oltre al Capo dello Stato Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni, saranno presenti i presidenti delle Camere, i leader dell’opposizione e le figure storiche del movimento radicale e di +Europa, da Benedetto Della Vedova a Roberto Saviano.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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