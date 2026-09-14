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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 14 settembre 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 14 settembre 2026

Questa sera, lunedì 14 settembre 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 14 settembre 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’Occidente 25 anni dopo gli attentati dell’11 settembre, con una lettera inedita di Oriana Fallaci scritta al suo avvocato Francesco Brizzi il giorno dopo l’attacco alle Torri Gemelle. Spazio poi all’Italia, con un focus sulle città islamizzate e sulle presunte complicità della sinistra. A seguire, un’intervista esclusiva al leader spagnolo di Vox, Santiago Abascal. Infine, si ritorna sulla vicenda della casa nel Bosco e sulla tragedia di Crans Montana con l’intervista a Leonardo Bove, uno dei sopravvissuti all’incendio di Capodanno. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Tommaso Cerno, Alessandro Sallusti, Veronica Gentili, Fausto Biloslavo, Hoara Borselli, Filippo Lombardi, Nicolò Zanon, Michele Silenzi, Stefano Cappellini, Tonino Cantelmi, Sonia Gaiola, Suor Anna Alfieri e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 14 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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