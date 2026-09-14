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The Protegé: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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The Protegé: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 14 settembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Protegé, film del 2021 diretto da Martin Campbell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anna è una killer, cresciuta da Moody, che l’ha recuperata nel 1991 all’interno di un armadio, con una pistola in mano, al termine di un massacro nella sua città d’origine in Vietnam. Dopo averla trasformata in una efficiente killer, attualmente i due vivono a Londra e lei è la proprietaria di una libreria, in cui un giorno si presenta Michael Rembrandt, chiedendo una prima edizione di un libro di poesie. In occasione del compleanno di Moody, quest’ultimo le dà alcune informazioni circa un individuo che egli sta cercando. Intanto alcune persone vicino a lei vengono uccise e la sua libreria viene messa sotto attacco da alcuni uomini armati. Correndo a casa di Moody, scopre che anche egli è stato apparentemente ucciso, causando in lei rabbia e voglia di vendetta.

The Protegé: il cast

Abbiamo visto la trama di The Protegé, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Maggie Q: Anna
  • Samuel L. Jackson: Moody
  • Michael Keaton: Michael Rembrandt
  • Robert Patrick: Billy Boy
  • Patrick Malahide: Vohl
  • David Rintoul: Edward Hayes
  • Ori Pfeffer: Athens
  • Ray Fearon: Duquet
  • Florin Piersic Jr.: Ram
  • Caroline Loncg: Claudia

Streaming e tv

Dove vedere The Protegé in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 14 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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