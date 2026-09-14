The Protegé: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 14 settembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Protegé, film del 2021 diretto da Martin Campbell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anna è una killer, cresciuta da Moody, che l’ha recuperata nel 1991 all’interno di un armadio, con una pistola in mano, al termine di un massacro nella sua città d’origine in Vietnam. Dopo averla trasformata in una efficiente killer, attualmente i due vivono a Londra e lei è la proprietaria di una libreria, in cui un giorno si presenta Michael Rembrandt, chiedendo una prima edizione di un libro di poesie. In occasione del compleanno di Moody, quest’ultimo le dà alcune informazioni circa un individuo che egli sta cercando. Intanto alcune persone vicino a lei vengono uccise e la sua libreria viene messa sotto attacco da alcuni uomini armati. Correndo a casa di Moody, scopre che anche egli è stato apparentemente ucciso, causando in lei rabbia e voglia di vendetta.

The Protegé: il cast

Abbiamo visto la trama di The Protegé, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Maggie Q: Anna

Samuel L. Jackson: Moody

Michael Keaton: Michael Rembrandt

Robert Patrick: Billy Boy

Patrick Malahide: Vohl

David Rintoul: Edward Hayes

Ori Pfeffer: Athens

Ray Fearon: Duquet

Florin Piersic Jr.: Ram

Caroline Loncg: Claudia

Streaming e tv

Dove vedere The Protegé in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 14 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.