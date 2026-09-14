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Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 14 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ritornano le grandi inchieste: alcuni documenti esclusivi, appunti scritti a mano dall’indagato Andrea Sempio, saranno al centro del caso Garlasco. E poi il faccia a faccia tra l’avvocata Angela Taccia, legale di Sempio e Antonio De Rensis, avvocato di Stasi. I due legali racconteranno come i loro assistiti stanno vivendo questi giorni di attesa: l’uno aspetta l’eventuale rinvio a giudizio, l’altro l’eventuale revisione della sua condanna. Riflettori accesi anche sull’attentato a Sigfrido Ranucci e sul ruolo di Valter Lavitola. Le telecamere sono andate in Africa per rintracciare il suo socio d’affari, ora grande nemico di Lavitola, Benjamin Chimutengo. Ospiti i giornalisti Peter Gomez, Nello Trocchia, Leonardo Zellino e Moreno Pisto. Grande ritorno anche per Michele Santoro e la sua lettura della contemporaneità, italiana e internazionale.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 14 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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