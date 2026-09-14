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Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della decima puntata (replica)

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama e cast) della decima puntata (replica)

Questa sera, lunedì 14 settembre 2026, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la decima puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La sede di Vigata della Banca Rurale di Montelusa viene svaligiata di notte ed è asportato il contenuto delle sessanta cassette di sicurezza. Il direttore, uomo legato alla cosca dei Sinagra, praticava anche lo strozzinaggio nei confronti di coloro che richiedevano un prestito. Nelle sue indagini, Montalbano ha modo di allacciare una relazione con la seducente direttrice di un’altra banca della cittadina, anche se è tormentato dal ricordo della fidanzata con la quale da un mese ha interrotto i rapporti. L’episodio del furto e tutto ciò che lo contorna vede protagonisti in ruoli diversi i Sinagra e i rivali della cosca dei Cuffaro, che addiverranno a un accordo, una “transazione”, per ristabilire la pax mafiosa. La storia si intreccia con l’uccisione di Corrado Militello con un colpo di arma da fuoco. Il giorno prima una sensitiva, Eva Richter, lo aveva riconosciuto con i suoi poteri paranormali come “l’assassino”. Si scopre in seguito dalle parole della Richter che nel 1943 Militello era andato in nord Italia, si era arruolato nelle SS italiane e aveva ucciso a sangue freddo un partigiano, fratello della donna. Ma il movente dell’uccisione non è la vendetta, bensì un amore tradito che affonda le radici nel 1935.

Il giovane Montalbano: il cast

Abbiamo visto la trama della decima puntata de Il giovane Montalbano, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Michele Riondino: Salvo Montalbano
  • Alessio Vassallo: Mimì Augello
  • Andrea Tidona: Carmine Fazio
  • Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella
  • Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio
  • Sarah Felberbaum: Livia Burlando
  • Adriano Chiaramida: padre di Montalbano
  • Alessio Piazza: Paternò
  • Maurilio Leto: Gallo
  • Giuseppe Santostefano: dottor Pasquano
  • Carmelo Galati: Nicolò Zito
  • Massimo De Rossi: questore Alabiso
  • Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti: Serena Iansiti (Stella Parenti), Paola Sambo (Eva Richter/Eva Riccardi), Guia Jelo (Nunzia Caretto), Alessandra Costanzo (Adelina), Elisabetta Carta (Angela Clemenza), Federico Cimò (Vittorio Barracuda), Leonardo Marino (professor Angelo Rizzitano), Marco Iannitello (Angelo Curreli), Ninni Picone (Carmelo Provvisorio).

Streaming e tv

Dove vedere la decima puntata de Il giovane Montalbano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 14 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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