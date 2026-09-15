Ascolti tv lunedì 14 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 14 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canle 5 Temptation island e poi e poi… Su Italia 1 The protegè. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 14 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.