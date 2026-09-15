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Ascolti tv lunedì 14 settembre: Il giovane Montalbano, Lo Stato delle cose, Temptation Island
Ascolti tv lunedì 14 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 14 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canle 5 Temptation island e poi e poi… Su Italia 1 The protegè. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 14 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 14 settembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
In aggiornamento…
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.