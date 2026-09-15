Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 09:30
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv lunedì 14 settembre: Il giovane Montalbano, Lo Stato delle cose, Temptation Island

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ascolti tv lunedì 14 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 14 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canle 5 Temptation island e poi e poi… Su Italia 1 The protegè. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 14 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv lunedì 14 settembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della decima puntata (replica)
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 14 settembre 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della decima puntata (replica)
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 14 settembre 2026
TV / Temptation Island E poi… E poi…: tutto quello che c’è da sapere
TV / The Protegé: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
Spettacoli / Bruno Barbieri: "Tradito da persone vicine, squali che mi hanno mangiato vivo"
TV / Ascolti tv domenica 13 settembre: Il principe abusivo, Racconto di una notte, Giganti
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 13 settembre 2026
TV / Giganti – I protagonisti della storia: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 settembre
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 13 settembre 2026, su Rai 3
Ricerca