Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 15 settembre 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda su Rai 3, il martedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Alla conduzione Antonino Monteleone. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 15 settembre 2026.

Anticipazioni e ospiti

Fedeli alla propria missione editoriale, le puntate di “Filorosso” metteranno al centro le questioni di maggiore interesse per l’opinione pubblica: la politica italiana e internazionale, i grandi temi economici, il costo della vita, le emergenze sociali, la cronaca e le vicende che animano il dibattito nazionale. Ospiti, testimonianze, collegamenti e inchieste contribuiranno ad approfondire i fatti che incidono concretamente sulla vita dei cittadini, con un approccio rigoroso ma accessibile. Nella puntata d’esordio saranno ospiti, tra gli altri, il filosofo Massimo Cacciari, l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza e l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – martedì 15 settembre 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.