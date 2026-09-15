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Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) dell’undicesima puntata (replica)

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama e cast) dell’11esima puntata (replica)

Questa sera, martedì 15 settembre 2026, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica l’11esima puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Pamela Bianchi, avvenente e disponibile banconista, dopo la serata di domenica non si è più presentata al lavoro preoccupando il gestore del bar in cui lavorava; è stata vista per l’ultima volta il lunedì successivo, quando ha ritirato tutto dalla banca e si è fatta accompagnare in stazione, dando segni di nervosismo e di apprensione. Viene successivamente ritrovata senza vita ai piedi di un tratto ferroviario sopraelevato, e l’autopsia rivelerà che è morta per strangolamento. Nel frattempo a Vigata si registrano furti di cifre irrisorie. Il responsabile è un sessantenne, estremamente abile nell’uso di chiavi false, da poco uscito di prigione, con il quale Montalbano instaura una relazione fatta di comprensione e di simpatia umana. Proprio grazie a questo rapporto, il “ladro onesto” aiuterà Montalbano a sventare il tentativo di estorsione ai danni di un professionista benestante di Vigata, meritandosi quel lavoro che aveva cercato invano per tutta la vita. E il commissario, con l’aiuto del suo ex collega Carmine Fazio, scorrendo l’agenda di Pamela Bianchi scoprirà il nome di chi, per un tragico equivoco, ha ucciso la ragazza.

Il giovane Montalbano: il cast

Abbiamo visto la trama dell’11esima puntata de Il giovane Montalbano, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Michele Riondino: Salvo Montalbano
  • Alessio Vassallo: Mimì Augello
  • Andrea Tidona: Carmine Fazio
  • Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella
  • Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio
  • Sarah Felberbaum: Livia Burlando
  • Adriano Chiaramida: padre di Montalbano
  • Alessio Piazza: Paternò
  • Maurilio Leto: Gallo
  • Giuseppe Santostefano: dottor Pasquano
  • Carmelo Galati: Nicolò Zito
  • Massimo De Rossi: questore Alabiso
  • Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti: Serena Iansiti (Stella Parenti), Gaetano Aronica (Michele Gangitano), Dario Veca (Totò Barletta), Giuditta Perriera (Rosalia Insalaco), Lodovica Mairè Rogati (Pamela/Ernesta Bianchi), Alessandro Giuggioli (Munno), Luciano Messina (Calogero), Angelo Tosto (Avvocato Antonio Mascolo), Giovanni Argante (Carlo Puma), Emma Cardillo (Signora Todaro), Claudio Casisa (Pitrino), Mariuccia Cannata (Agata Gioeli), Marco Gambino (Beniamino Dimeli), Alessandro Agnello (Michele Turrisi), Antonio Fulfaro (Donato Butera).

Streaming e tv

Dove vedere la decima puntata de Il giovane Montalbano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 15 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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