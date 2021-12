Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 4 dicembre 2021 su Canale 5

Oggi, sabato 4 dicembre 2021, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 4 dicembre 2021 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Tra gli ospiti di oggi, sabato 4 dicembre 2021, ci saranno per la prima volta insieme in tv Elena Santarelli con il marito Bernardo Corradi. Poi, Paola Ferrari che in un’intervista ha raccontato quanto sia difficile per una donna lavorare in un ambiente, come quello del giornalismo sportivo, che per troppo tempo è stato pieno di soli uomini. In studio infine la schermitrice Elisa Di Francisca, Stefania Orlando e il cantautore e rapper Aka7even reduce dai grandissimi successi e riconoscimenti.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 4 dicembre 2021 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.