Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 30 aprile 2022 su Canale 5

Oggi, sabato 30 aprile 2022, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 30 aprile 2022 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Tra gli ospiti di oggi, sabato 30 aprile 2022, Clayton Norcross. L’attore statunitense, che negli anni ’80-90 ha interpretato il personaggio di Thorne Forrester in Beautiful, è anche reduce dall’esperienza tv nel cast di Avanti un altro. Ultimamente, l’attore nato a Los Angeles ha fatto parlare di sé anche in qualità di ‘Beautiful Chef’. Il motivo? All’inaugurazione del ‘Roma Food Excel’ ha anche preparato una sorta di pizza tutta sua.

E ancora ospite di Verissimo Emma Muscat. La cantante maltese, in passato anche concorrente di Amici, è stata scelta per rappresentare Malta all’Eurovision Song Contest 2022. Inoltre, il prossimo 13 maggio uscirà il nuovo EP dal titolo ‘I am Emma’. Da Silvia Toffanin anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Il figlio di Massimo Ciavarro e l’ex moglie di Francesco Sarcina saranno in studio per una nuova intervista di coppia. Lo scopo dell’inedita chiacchierata da Silvia Toffanin, infatti, sarà anche quello di presentare il piccolo Gabriele, il loro primo figlio.

Oggi a Verissimo anche Carmen Russo e la figlia Maria Turchi. L’ex ballerina di Drive In si racconterà in trasmissione insieme alla figlia, nata nel 2013 grazie alla fecondazione assistita e dopo più di 30 anni d’amore con Enzo Paolo Turchi. E per finire Red Canzian. L’amata voce dei Pooh arriverà in studio anche dopo la recente paura per un’infezione al cuore. La notizia aveva preoccupato i fan, anche perché aveva portato al ricovero in ospedale per il cantante.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 30 aprile 2022 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.