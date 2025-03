Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 29 marzo 2025 su Canale 5

Oggi, sabato 29 marzo 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 29 marzo 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Silvia Toffanin accoglie per un’intervista ritratto l’attore Luca Zingaretti, al suo esordio come regista con il film “La casa degli sguardi”. In studio, dopo una lunga separazione, il ritorno di una coppia musicale amatissima, quella formata da Benji & Fede, usciti con un nuovo singolo dal titolo “Anni d’oro”. Da un duo musicale a uno comico, quello composto dai fratelli Fabrizio e Federico Sansoni, al loro debutto cinematografico con la commedia “E poi si vede”. Per un omaggio alla storia e alla carriera di Nadia Cassini, scomparsa lo scorso 18 marzo, sarà ospite la figlia Kassandra Voyagis. Infine, a Verissimo la poliedrica Ema Stokholma e i primi due ragazzi eliminati dal serale di “Amici”: la ballerina Asia e il cantante Vybes.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 29 marzo 2025 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.