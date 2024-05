Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 25 maggio 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 25 maggio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 25 maggio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 25 maggio 2024, tantissimi ospiti verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. In primo piano la prima intervista per la tv italiana per Gigi D’Agostino, il capitano della musica dance, rimasto lontano dalle scene per un lungo periodo a causa di un grave problema di salute e ora pronto a far ballare nuovamente il suo pubblico. E sempre in esclusiva, Silvia Toffanin intervista il super modello britannico David Gandy. Fresca di festeggiamenti per i suoi 30 anni, sarà ospite con la sua energia e semplicità Elettra Lamborghini. E ancora, insieme in studio, con la loro forza e il loro spirito positivo, Carolyn Smith e Carolina Marconi. Infine, un aggiornamento sullo stato di salute di Costantino Vitagliano e la storia d’amore appena sbocciata, grazie a “Uomini e Donne“, tra Daniele e Gaia.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 25 maggio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.