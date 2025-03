Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 22 marzo 2025 su Canale 5

Oggi, sabato 22 marzo 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 22 marzo 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Intervista a Piero Marrazzo, protagonista nel 2009 di una vicenda complessa che lo portò a dimettersi da Presidente della Regione Lazio e che ora, a distanza di anni, ha raccontato nel libro Storia senza eroi. Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta insieme, per un’intensa intervista di coppia, Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Prima volta a Verissimo anche per Sergio Bernal, danzatore di fama mondiale e considerato il re del flamenco. In studio, inoltre, Greta Ferro, che sarà al fianco di Can Yaman, nella miniserie “Il Turco”, in onda su Canale 5. Infine, saranno ospiti: la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Müller e la cantautrice Grazia Di Michele.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 22 marzo 2025 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.