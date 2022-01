Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 22 gennaio 2022 su Canale 5

Oggi, sabato 22 gennaio 2022, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 22 gennaio 2022 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Tra gli ospiti di oggi, sabato 22 gennaio 2022, ci sarà Alessio Boni, uno degli attori italiani più amati, che parlerà della sua lunga e prolifica carriera ma anche della sua famiglia. L’attore lombardo ha da poco debuttato al Teatro Manzoni di Milano con Don Chisciotte. Alessio Boni ha due figli con la compagna Nina Verdelli. Il primo, Lorenzo, mentre il secondo figlio, di nome Riccardo, è nato a novembre 2021. L’intervista nello studio di Verissimo verte sia sulle qualità di padre dalla dolcezza infinita, sia di attore di grande intensità. Ospite di Silvia Toffanin anche Carmen Russo, recentemente eliminata dal Grande Fratello Vip. L’ex showgirl di Drive In racconta tutto il suo mondo e l’amore con Enzo Paolo Turchi. Ma non solo. Saranno infatti tanti gli ospiti che si racconteranno nel programma in onda su Canale 5.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 22 gennaio 2022 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.