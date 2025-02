Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 22 febbraio 2025 su Canale 5

Oggi, sabato 22 febbraio 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 22 febbraio 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Direttamente dall’esperienza sanremese, saranno a Verissimo, con il loro talento e la loro storia, il leader dei Modà Kekko Silvestre e Francesca Michielin. Un caso che ha sconvolto la Francia e il mondo intero: in esclusiva, Silvia Toffanin intervisterà Caroline Darian, figlia di Gisèle Pelicot, la donna che, sedata dal marito così da renderla incosciente, è stata vittima di violenze sessuali da parte di decine di uomini per anni. Ora Caroline, con il libro E ho smesso di chiamarti papà, è riuscita a ripercorrere questa traumatica vicenda che la vede coinvolta. Inoltre, saranno in studio due amici uniti nel nome della musica: Ivana Spagna e Beppe Carletti. Infine, saranno ospiti: Nicolò De Devitiis, che con la sua empatia è tra i volti più amati de Le Iene e Pamela Petrarolo, che ha lasciato la casa del Grande Fratello per stare vicino alla sua famiglia in un momento delicato.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 22 febbraio 2025 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.