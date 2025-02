Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 15 febbraio 2025 su Canale 5

Oggi, sabato 15 febbraio 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 15 febbraio 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Prima intervista a Verissimo, in un momento particolarmente doloroso, per l’attrice comica e imitatrice Emanuela Aureli.

Inoltre, spazio alle intense storie di vita di: Mercedesz Henger, Laura Cremaschi, personaggio fisso del game show “Avanti un Altro!” e di Teresanna Pugliese e di sua mamma Paola. E ancora, Justine Mattera, sarà ospite, per la prima volta, con i figli Vincent e Vivienne Rose. Infine, intervista di famiglia anche per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, con un focus speciale sulla loro splendida Maria.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 15 febbraio 2025 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.