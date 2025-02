Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 1 febbraio 2025 su Canale 5

Oggi, sabato 1 febbraio 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 1 febbraio 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

In esclusiva, a Verissimo, Andrea Rizzoli, presenta “Non ci sono buone notizie”, un libro, un diario intimo, in cui parla dell’anno più difficile, ma allo stesso tempo più intenso, vissuto da sua madre Eleonora Giorgi e dalla sua famiglia, dal giorno in cui è stato diagnosticato all’attrice un tumore al pancreas. Tra rigore sportivo ed estro creativo, prima volta a Verissimo per il campione di scherma Tommaso Marini. E ancora: la storia di una grande amicizia, quella tra Thais Wiggers e Juliana Moreira, il periodo delicato di Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione di “Grande Fratello Vip” e la nuova fase di vita, lontana dalla tv, di Ana Laura Ribas.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 1 febbraio 2025 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.