Verissimo, ospiti e anticipazioni di oggi 9 novembre: in studio Fabio Fognini e Il Volo

È tempo di una nuova puntata di Verissimo: anche oggi, sabato 9 novembre 2019, a partire dalle 16:10 su Canale 5 tornerà una nuova puntata del programma di Silvia Toffanin e come ogni settimana le anticipazioni parlano di una serie di ospiti davvero molto interessanti.

In fondo, è proprio grazie agli ospiti – grandi nomi del mondo del cinema, della televisione, della musica, dello sport e dello spettacolo in generale – che il programma di Silvia Toffanin riscuote un grandissimo successo negli ascolti tv. Più volte si è pensato, addirittura, di spostarlo alla domenica, ma poi non se n’è mai fatto niente.

Così, Silvia Toffanin continua a dominare il pomeriggio del sabato con il suo salottino, seguito da milioni di telespettatori. Ma chi sono gli ospiti di Verissimo di oggi, sabato 9 novembre 2019? Vediamo insieme quello che è trapelato da Mediaset.

Verissimo, gli ospiti della puntata di oggi, sabato 9 novembre 2019

Sono tantissimi gli ospiti in esclusiva della puntata di oggi di Verissimo. Si parte con dei veri e propri fuoriclasse della musica: in studio da Silvia Toffanin ci saranno infatti i tre ragazzi de Il Volo. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone festeggiano infatti i loro primi dieci anni di carriera e lo fanno in una discussione con la conduttrice, durante la quale ricorderanno le fasi più belle della loro esperienza. Dal talent “Ti lascio una canzone” fino al successo planetario.

Spazio poi a un grande ospite direttamente dal mondo dello sport: il campione di tennis Fabio Fognini sarà per la prima volta negli studi di Verissimo. Con Silvia Toffanin, però, non si parlerà solo della carriera del tennista (dai successi personali ai momenti di grande nervosismo). Fognini darà anche un annuncio: la sua compagna, Flavia Pennetta, aspetta una bambina. Il loro figlioletto, Federico, avrà quindi presto una sorellina.

Spazio poi al cinema con due ospiti d’eccezione:a Verissimo arrivano Fabio De Luigi e Giampaolo Morelli, che in questi giorni sono al cinema con il film “Gli uomini d’oro”. E ancora, in studio ci sarà la cantante Mietta, ma anche Raz Degan. Infine, dopo la conclusione dell’esperienza ad Amici Celebrities, ci sarà anche Francesca Manzini, imitatrice.

Verissimo vi aspetta su Canale 5 oggi, sabato 9 novembre 2019, a partire dalle ore 16:10.

