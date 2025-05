Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 4 maggio 2025 su Canale 5

Oggi, domenica 4 maggio 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 4 maggio 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

A Verissimo, tutte le emozioni di Simona Ventura, che sta per iniziare una nuova avventura televisiva come opinionista della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. In studio, il ritorno in tv di Cristina Plevani, pronta a rimettersi in gioco nel ruolo di concorrente nel reality di Canale 5. Per un omaggio e un ricordo del grande Alain Delon, scomparso lo scorso 18 agosto, sarà a Verissimo sua figlia Anouchka. Per ricordare, invece, Giulia Tramontano, uccisa a soli 29 anni e al settimo mese di gravidanza dal suo compagno, sarà ospite sua sorella Chiara. Infine, Annalisa Minetti parlerà per la prima volta del periodo complicato che sta vivendo.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 4 maggio 2025 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.