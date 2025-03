Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 30 marzo 2025 su Canale 5

Oggi, domenica 30 marzo 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 30 marzo 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Silvia Toffanin accoglierà Gerry Scotti e Michelle Hunziker, in coppia per il decimo anno dietro il bancone di “Striscia la Notizia” e amici da trent’anni. A Verissimo una squadra indissolubile di professori storici di “Amici”: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Inoltre, sarà ospite Roby Facchinetti, simbolo della scena musicale italiana e dall’esperienza fatta nella casa del “Grande Fratello”, le ex ragazze di “Non è la Rai”: Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Infine, intervista di famiglia per Guenda Goria accompagnata dal marito Mirko Gangitano e dal loro piccolo Noah.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 30 marzo 2025 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.