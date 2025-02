Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 23 febbraio 2025 su Canale 5

Oggi, domenica 23 febbraio 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 23 febbraio 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Silvia Toffanin accoglierà, per la sua prima intervista a Verissimo, Selvaggia Lucarelli. Prima volta nel talk show di Canale 5 anche per l’attrice Serena Rossi. Inoltre, tutte le emozioni provate a Sanremo da Iva Zanicchi, che ha ricevuto il prestigioso premio alla carriera, Marcella Bella, commossa per la presenza all’Ariston di suo fratello Gianni Bella e da una cantante dalla grande energia Serena Brancale. Infine, il forte legame tra Alessandra Celentano, Rosita Celentano e Benedicta Boccoli.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 23 febbraio 2025 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.