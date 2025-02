Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 16 febbraio 2025 su Canale 5

Oggi, domenica 16 febbraio 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 16 febbraio 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Intervista ritratto, tra carriera e privato, per una vera icona del cinema internazionale: Franco Nero.

Silvia Toffanin accoglierà Anna Valle e Giorgio Marchesi, dal 19 febbraio su Canale 5 con la nuova serie “Le onde del passato”. E ancora, tornerà a Verissimo, con nuovi aggiornamenti, Pietro Orlandi, un uomo che da più di 40 anni non smette di cercare la verità sulla scomparsa di sua sorella Emanuela. Riflettori puntati, inoltre, sulla nuova fase di vita, piena d’amore, di Manila Nazzaro, al percorso di Eva Grimaldi, eliminata da “Grande Fratello” e alla sensibilità di Gianni Sperti, storico opinionista di “Uomini e Donne”.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 16 febbraio 2025 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.