Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 15 settembre 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 15 settembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 15 settembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Silvia Toffanin accoglierà una grande amica di Verissimo, Iva Zanicchi, che sta affrontando il profondo dolore per la perdita, avvenuta quest’estate, del suo amatissimo compagno: Fausto Pinna. A Verissimo, toccante intervista a Eleonora Giorgi, con un aggiornamento sul suo stato di salute. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rivivranno le emozioni delle loro nozze, celebrate lo scorso giugno. In studio, inoltre, intervista di famiglia per Raimondo Todaro con Francesca Tocca e la loro piccola Jasmine. E per i fan della serie “My Home My Destiny 2”, sarà a Verissimo Ibrahim Çelikkol, l’attore che interpreta il personaggio di Mehdi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 15 settembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.