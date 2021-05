Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata dell’8 maggio 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 8 maggio 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 8 maggio 2021, alle ore 15,30 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Nel nuovo appuntamento del programma di Silvia Toffanin si parlerà di tanti temi diversi con tanti ospiti. Ancora una volta si darà spazio ad Amici 20, in particolare agli eliminati. Direttamente dal reality ci sarà infatti Raffaele Renda, penultimo eliminato dal talent. L’allievo racconterà il suo percorso. Inoltre Raffaele Renda svelerà anche i nuovi progetti che lo attendono. Infine l’ex allievo del programma di Maria De Filippi potrebbe affrontare anche l’argomento Martina Miliddi e chiarire definitivamente cosa c’è tra di loro.

Non solo gli allievi di Amici. Come sempre a Verissimo verrà dato spazio ad altri ospiti come Giorgia Meloni ed Elisa Isoardi. Prima volta nel programma di Canale 5 per la leader di Fratelli d’Italia: si racconterà nel privato? L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 invece si racconterà a Silvia Toffanin in una nuova intervista: racconterà a distanza di settimane la sua esperienza nel reality e i suoi nuovi progetti televisivi. Poi il magico mondo di Gio Evan e la prima intervista di coppia di Federico Rossi e Paola Di Benedetto. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 8 maggio 2021, alle ore 15,30 su Canale 5.