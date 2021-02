Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 6 febbraio 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 6 febbraio 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 6 febbraio 2021, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Secondo le anticipazioni di Verissimo, ci sarà Michele Bravi. Il cantante è pronto a raccontarsi in un’intervista molto intensa, che ripercorrerà le luci, come la vittoria a X Factor, ma anche le ombre, come la tragedia che lo ha visto protagonista due anni fa, quando a bordo di una vettura di car sharing ha travolto una donna di 58 anni. Una vicenda che lo ha segnato per sempre, ma Michele Bravi è stato capace di rialzarsi e di ripartire, ottenendo nuovi grandi successi e rilanciando la propria carriera.

Per la prima volta nello studio di Verissimo ci sarà tra gli ospiti Anna Valle. L’ex Miss Italia, oggi attrice di fiction di grandissimo successo, è pronta a raccontarsi a Silvia Toffanin spaziando dalla vita professionale a quella privata. Tra gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio – 6 febbraio – anche il leader dei Tiromancino Federico Zampaglione. Il cantautore, regista e sceneggiatore è pronto a parlare dei propri progetti futuri. Infine tra gli ospiti di Verissimo, secondo le anticipazioni, torna Antonella Elia, opinionista del Grande Fratello Vip. La showgirl si racconterà in maniera inedita, parlando anche della sua infanzia difficile segnata dalla morte dei genitori. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 6 febbraio 2021, alle ore 16:00 su Canale 5.

