Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 29 maggio 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 29 maggio 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 29 maggio 2021, alle ore 16 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Durante la puntata di Verissimo – Le storie, programma di Silvia Toffanin in onda oggi, 29 maggio, andrà in onda l’intensa intervista a Belén Rodriguez. La showgirl si racconta a cuore aperto parlando del suo amore per Antonino Spinalbese, dal primo incontro alla scoperta di aspettare, insieme, un bambino. Rivivremo l’emozionante momento in cui Belen svela il sesso e il nome del nascituro. La showgirl, inoltre, parla delle emozioni della seconda gravidanza e del suo rapporto con il primogenito Santiago. Durante la puntata di oggi di Verissimo andranno in onda anche le interviste ad altri ospiti come l’attrice turca Demet Özdemir e alle Veline Shaila e Mikaela. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 29 maggio 2021, alle ore 15,30 su Canale 5.