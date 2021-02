Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 27 febbraio 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 27 febbraio 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 27 febbraio 2021, dalle ore 16 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Nel nuovo appuntamento del programma di Silvia Toffanin ci sarà un’intervista da non perdere a Iva Zanicchi, che nelle scorse settimane ha dovuto affrontare il Covid e il dramma della morte del fratello, a causa delle complicanze legate al virus. Nel salotto di Verissimo, tra gli ospiti di oggi, torna Elettra Lamborghini, che sarà l’opinionista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi proprio in coppia con Iva.

E ancora, secondo le anticipazioni della puntata di oggi, ci sarà Cherif Karamoko, il calciatore che nel 2019 ha debuttato nella serie B con il Padova. Una vita segnata dal dolore ma anche dal riscatto, visto che il ragazzo ha vissuto sulla sua pelle la guerra, la fuga su uno dei tanti barconi che approdano sulle coste italiane e purtroppo il dramma della morte del fratello. Dopo tanta sofferenza, Cherif ha realizzato il suo sogno di diventare un calciatore.

La puntata di oggi di Verissimo prosegue, secondo le anticipazioni di oggi, con il racconto di Andrea Zenga, il figlio di Walter Zenga e Roberta Termali reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente del reality sarà per la prima volta in studio con il fratello Nicolò e la mamma Roberta Termali.

Anche lei reduce dal Gf Vip, tra gli ospiti di Silvia Toffanin anche Giulia Salemi. E ancora nel salotto di Canale 5 ritroviamo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, più innamorati che mai. Infine Flora Canto e il compagno Enrico Brignano per una commovente intervista: i due sono in attesa del loro secondo figlio. A chiudere la puntata c’è Ivana Spagna, pronta a raccontare la sua vita pubblica e privata e la sua grande carriera come cantante. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 27 febbraio 2021, alle ore 16 su Canale 5.

