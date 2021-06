Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 26 giugno 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 26 giugno 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 26 giugno 2021, alle ore 16 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Durante la puntata di Verissimo – Le storie, programma di Silvia Toffanin in onda oggi, 26 giugno, andranno in onda le più belle interviste realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin e tanti nuovissimi contributi. In questa puntata Lorella Cuccarini, Alvaro Soler e Lapo Elkann. L’imprenditore si racconterà a cuore aperto senza nascondere le sue fragilità e i desideri più profondi, come quello di diventare un giorno papà. Lo scorso gennaio, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva detto: “Se arrivassero dei figli sarei felice”.

Lorella Cuccarini parlerà della sua carriera, della sua famiglia, raccontando anche di alcuni momenti di difficoltà, vissuti di recente. Nata a Roma nel 1965, Cuccarini è un’artista poliedrica: conduttrice, ballerina, cantante, attrice e ora anche insegnante. Dopo una carriera di successi accanto a grandi nomi dello spettacolo come Pippo Baudo, Gianni Morandi, Marco Columbro, Cuccarini approda ad Amici di Maria De Filippi nel 2015 come giudice d’eccezione e nel 2020 ne diventa insegnante di danza.

Ospite della puntata di oggi di Verissimo, secondo le anticipazioni, Alvero Soler. Il cantante nasce a Barcellona il 9 gennaio 1991 e, dopo aver conseguito una laurea in Design Industriale presso l’Università di Barcellona, nel 2015 si stabilisce a Berlino dove inizia la propria attività da solista. Sale alla ribalta internazionale tra il 2015 e il 2016 grazie ai singoli El mismo sol e Sofia, diventati delle hit in gran parte d’Europa. Nel 2018 esce il suo secondo album Mar de colores, accompagnato dai singoli di successo La cintura e La libertad. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 26 giugno 2021, alle ore 16 su Canale 5.