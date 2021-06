Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 19 giugno 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 19 giugno 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 19 giugno 2021, alle ore 16 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Durante la puntata di Verissimo – Le storie, programma di Silvia Toffanin in onda oggi, 19 giugno, andranno in onda le più belle interviste realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin e tanti nuovissimi contributi. In questa puntata Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Le due cantanti parleranno della loro amicizia e del supporto che si sono date a vicenda anche nei momenti di difficoltà. Di recente Alessandra Amoroso, che ha duettato con Emma durante il suo tour, aveva dedicato un tenero messaggio all’amica. “Tutti devono sapere quanto speciale sei, quanto amore ci metti in tutto quello che fai, quanto ti arrabbi con te stessa quando cadi, e quanto poco ci metti a rialzarti…Ti voglio bene pezzo di cuore. Orgogliosa di te sempre. La tua matta”, aveva scritto Alessandra postando su Instagram la foto di un abbraccio con Emma. A Verissimo sarà presente poi Cristiano Malgioglio. Il cantautore ripercorrerà la sua vita e la sua carriera piena di successi e svelerà quella che è stata “la storia più importante” della sua vita. Poi la conduttrice Elisa Isoardi e il racconto inedito di Pierre Cosso, l’attore francese che ha prestato il volto a Philippe de Il tempo delle mele 2, che racconterà la sua nuova vita. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 19 giugno 2021, alle ore 16 su Canale 5.