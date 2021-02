Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 13 febbraio 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 13 febbraio 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 13 febbraio 2021, dalle ore 16 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Nel nuovo appuntamento oltre a Francesca Sofia Novello, si racconterà a Verissimo anche Melissa Satta, che qualche giorno fa ha spento 35 candeline. La showgirl da poco ha dovuto affrontare la sua separazione definitiva da Kevin Prince Boateng. Sarà ospite a Verissimo anche Jo Squillo che ripercorrerà la sua carriera di successi: dall’esordio nella musica a volto della moda in televisione. Un vulcano di energia, Jo Squillo è una cantautrice, conduttrice televisiva e attivista italiana. Lei si definisce “disobbediente alle aspettative” e “ribelle”, anche nella musica. Si racconterà a Silvia Toffanin anche Elena Santarelli. Nata a Latina il 18 agosto del 1981, Santarelli esordisce come modella per poi approdare alla tv. Mamma di Giacomo e Greta Lucia, la showgirl, a maggio 2019 aveva condiviso su Instagram la felicità per la guarigione di suo figlio, a cui era stato diagnositicato un tumore maligno al cervello. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 13 febbraio 2021, alle ore 16 su Canale 5.

