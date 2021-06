Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 12 giugno 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 12 giugno 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 12 giugno 2021, alle ore 16 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Durante la puntata di Verissimo – Le storie, programma di Silvia Toffanin in onda oggi, 12 giugno, andranno in onda le più belle interviste realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin e tanti nuovissimi contributi. In questa puntata, tra gli incontri inediti, Silvia Toffanin accoglierà in studio Stefano Accorsi, che ripercorrerà i suoi primi cinquant’anni, tra vita privata e carriera. E Maria Amelia Monti, attrice brillante, amata dal pubblico televisivo per il suo ruolo nella sit-com Finalmente soli, al fianco di Gerry Scotti. Inoltre, potremo rivedere le interviste a: Sabrina Ferilli, Loredana Bertè, Ilary Blasi e Nancy Brilli. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 12 giugno 2021, alle ore 16 su Canale 5.