Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 9 gennaio 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 9 gennaio 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 9 gennaio 2021, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Secondo le anticipazioni di Verissimo, ci sarà in apertura un’intervista esclusiva a Raoul Bova. L’attore è tra i protagonisti dell’attesissima serie tv “Made In Italy” in cui presta il volto ad un giovane Giorgio Armani. Spazio anche per parlare di questo inizio di 2021 e dell’uscita del suo primo libro. Ospiti per la prima volta insieme anche Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, protagonisti di un’imperdibile intervista doppia per celebrare quarant’anni d’amore e di vita insieme. A Verissimo oggi, secondo le anticipazioni, anche Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, reduce dalla sua prima esperienza televisiva con The Voice Senior.

Da non perdere tra gli ospiti di questo pomeriggio Cristiano Malgioglio. Il cantautore si racconterà a cuore aperto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dal quale è uscito dopo poche settimane. Nello studio di Silvia Toffanin anche Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia, dopo aver ritrovato l’affetto del pubblico con la sua partecipazione a Temptation Island Vip, parlerà per la prima volta di una pagina molto triste della sua vita: la perdita del figlio dal compagno Lorenzo Amoruso annunciata in questi giorni sui social. Infine, per la gioia di tutte le ragazze, ci sarà anche Francesco Monte che parlerà della sua nuova vita: addio al gossip, ora è concentrato solo sulla musica e sulla sua donna Isabella De Candia. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 9 gennaio 2021, alle ore 16:00 su Canale 5.

