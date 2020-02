Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda sabato 22 febbraio 2020

Anche questo sabato, 22 febbraio 2020, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato dalla mano di Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano.

Per questa puntata, Silvia ospiterà dei personaggi interessanti che terranno il pubblico incollato allo schermo.

Di seguito, le anticipazioni della puntata di Verissimo in onda sabato 22 febbraio 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di sabato

Tanti gli ospiti attesi nello studio di Silvia Toffanin. Partiamo da Massimo Ciavarro, papà di Paolo, concorrente del GF Vip attualmente nella casa del Grande Fratello e invaghito di Clizia.

“Mi sembra una ragazza molto carina”, spiega Ciavarro alla Toffanin. “Paolo deve fare quello che si sente”.

“Paolo è molto coinvolto in questa storia. Lui sta facendo la sua vita, sta portando avanti questa cosa come un corteggiamento d’altri tempi. Ha messo Clizia su un piedistallo” e prosegue “Trovo molto bello che la gente possa appassionarsi a questa relazione normale”.

Altra ospite di Verissimo questo pomeriggio è Serena Enardu, dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello parlerà di Pago. “Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio”.

Poi Serena ha voluto spiegare perché è entrata nella casa del GF Vip: “C’è un pregiudizio da parte del pubblico che pensa che in quella situazione ci si vada solo per visibilità. Io ci sono andata solo per Pago. All’inizio” prosegue “il pubblico aveva deciso di lasciarmi fuori dalla Casa ed io ero d’accordo. Poi, però l’ho visto sofferente e a quel punto ho deciso di entrare. Avevo paura che potesse autoconvincersi di non volermi più e iniziavo anche a provare un po’ di gelosia verso le altre concorrenti”.

Tra gli ospiti di Verissimo di questo sabato vediamo anche Levante, reduce dal festival di Sanremo la cui relazione passata con Diodato ha fatto parlare quasi più del suo brano in gara. Ai microfoni della Toffanin, Levante spiegherà che Fai rumore, il brano che ha vinto Sanremo, non era dedicato a lei.

“Sono innamorata e sono in una fase molto felice della mia vita. Ho un fidanzato da pochi mesi. E’ bello essere innamorati. L’amore non deve essere faticoso”, ha spiegato la cantante siciliana, parlando poi di Fai Rumore. “Non penso fosse dedicata a me. A lui, in un’intervista, è scappato che forse era anche per me, ma credo che in un sentimento si possano far confluire tante cose, anche le esperienze più fresche. Probabilmente può esserci un’emozione dedicata a me, ma non è per me quella canzone”.

Di Diodato dice: “Sono felicissima per lui e per la sua vittoria e sono molto contenta che l’Italia l’abbia applaudito, perché è un cantautore che si merita questo successo. Le cose non sono andate bene tra noi, ma siamo rimasti amici”.

E ancora ospiti dalla Toffanin ci saranno Elettra Lamborghini, che farà ballare e cantare il pubblico di Canale 5, e Samantha De Grenet, che parlerà di una pagina complicata della sua vita.

E ancora vedremo Alketa Vejsiu a Verissimo, la conduttrice albanese che è stata una delle donne di Amadeus durante il Festival di Sanremo.

