Chi è Vegas Jones, l’ospite di Aiello al Festival di Sanremo 2021

Chi è Vegas Jones, il cantante che duetta stasera – 4 marzo – con Aiello al Festival di Sanremo 2021? Si tratta di un rapper italiano. Matteo Privitera (Garbagnate Milanese, 28 settembre 1994) questo il suo vero nome. Il nome Vegas è dovuto all’ammirazione dell’artista per le opere cinematografiche di Quentin Tarantino, in particolare per il personaggio di Vincent Vega, Jones è invece in onore di Nasir Jones, rapper americano.

Ascoltatore di musica fin dai primi anni della sua vita, con una particolare passione per la black music e per la cultura statunitense, si avvicina all’hip hop con il writing e successivamente si approccia al rap registrando le prime demo con il fratellastro minore e produttore Majestic trascorrendo la sua adolescenza tra le strade di Cinisello.

Vegas Jones trova sfogo nella musica hip hop all’inizio del 2012, indirizzato dai suoi amici tra i banchi di scuola e rilasciando i suoi primi video su YouTube. Dal 2013 al 2014 pubblica la sua prima raccolta di brani Funky Shit Vol. 1. Partecipa a svariati contest e nel 2014 vince il OneShotGame organizzato dalla label Honiro ottenendo così il suo primo contratto manageriale con l’etichetta indipendente romana. Lascia la sua città per avvicinarsi a Roma e nel 2015 rilascia il suo primo mixtape Oro Nero dove vengono estratti i videoclip Motorello e Onesto. Nel 2021 il palco dell’Ariston: in occasione della terza serata del Festival Vegas Jones duetterà con Aiello sulle note di “Gianna”.

