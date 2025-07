Vanina – Un vicequestore a Catania: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)

Questa sera, venerdì 18 luglio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica la seconda puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania, miniserie televisiva italiana, tratta dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia, diretta da Davide Marengo con protagonista Giusy Buscemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Sciara, in una villa disabitata da decenni, Alfio, nipote e futuro erede dell’anziana e ricchissima Teresa Burrano, trova il cadavere mummificato di una donna chiuso dentro la cabina di un montavivande. Vanina non è in grado di risalire all’identità della donna, ma ben presto scopre che in quella casa, cinquant’anni prima, era morto assassinato Gaetano Burrano, marito di Teresa. Un delitto che all’epoca fu risolto fin troppo frettolosamente. Vanina fiuta subito che si tratta tutt’altro che di una coincidenza, ma, soprattutto, malgrado il capo della Mobile Tito Macchia cerchi di dissuaderla, è determinata a risolvere quel delitto avvenuto decenni fa, perché vuole dare giustizia a quella povera donna assassinata in modo orribile, della quale nessuno aveva mai neppure denunciato la scomparsa. E con le sue indagini scoprirà un terribile passato che era rimasto sepolto per tanti anni insieme a quel cadavere, un passato che tornerà più vivo che mai e provocherà ancora morte e dolore.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata (replica) di Vanina – Un vicequestore a Catania, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giusy Buscemi: Giovanna “Vanina” Guarrasi

Giorgio Marchesi: Paolo Malfitano

Corrado Fortuna: Manfredi Monterreale

Paola Giannini: Marta Bonazzoli

Claudio Castrogiovanni: Carmelo Spanò

Giulio Della Monica: Domenico “Mimmo” Nunnari

Orlando Cinque: Tito Macchia

Danilo Arena: Salvatore Lo Faro

Guia Jelo: Bettina

Maurizio Marchetti: commissario Patanè

Dajana Roncione: Giuli De Rosa

Alessandro Lui: Adriano Calì

Gabriella Saitta: Marianna

Giovanni Guardiano: Agostino Lo Monaco

Michele Perrotta: Rino Lo Monaco

Francesco Castiglione: Santo Tomarchio

Adriano Chiaramida: Arturo Renna

Aurora Quattrocchi: Alfonsina Fresta

Aglaia Mora: Clelia Santadriano

Gabriele Greco: Alfio Burrano

Elisabetta Carta: Teresa Burrano

Federica De Cola: Grazia Sensini

Giovanni Carta: avvocato Elvio Ussaro

Franco Sciacca: Delfo Lavia

Streaming e tv

Dove vedere Vanina – Un vicequestore a Catania in diretta tv e live streaming? Le puntate in replica della serie tv andranno in onda – salvo cambiamenti di programma – il venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.