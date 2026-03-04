Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:57
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Vanina Guarrasi 2 – Un vicequestore a Catania: quante puntate, durata e quando finisce

Immagine di copertina
AGF
di Redazione TPI

Vanina Guarrasi – Un vicequestore a Catania 2: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Vanina 2? La serie con protagonista Giusy Buscemi torna in prima serata su Canale 5 dal 4 marzo 2026 alle ore 21.40 per quattro puntate. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 4 marzo 2026
  • Seconda puntata: 11 marzo 2026
  • Terza puntata: 18 marzo 2026
  • Quarta puntata: 25 marzo 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Vanina 2? Appuntamento su Canale 5 alle ore 21.40 – subito dopo La ruota della Fortuna. La durata è di circa due ore e mezza, fino a mezzanotte, incluse le pubblicità. Di cosa parla? L’indagine di Vanina in questa seconda stagione riparte dal proiettile lasciato in casa sua accanto alla foto del padre magistrato ucciso dalla mafia. Alla donna che decide di indagare sarà necessaria la protezione degli agenti della sua squadra: dall’ispettore Carmelo Spanò alla ispettrice Marta Bonazzoli, dal sovrintendente Mimmo Nunnari all’agente Salvatore Lo Faro sino al grande capo Tito Macchia. Nel frattempo, sul piano sentimentale, Vanina è legata alla promessa d’amore con il magistrato dell’antimafia Paolo Malfitano: darsi una seconda possibilità. L’uomo vuole acciuffare il boss Salvatore Fratta, assassino del padre di Vanina e stabilirsi poi a Catania.

Streaming e tv

Dove vedere Vanina 2 in diretta e in streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 dal 4 marzo 2026, alle ore 21.40. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
TV / Vanina 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Il mio nome è Riccardo Cocciante: tutto quello che c’è da sapere sul documentario
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Ti potrebbe interessare
TV / Vanina 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Il mio nome è Riccardo Cocciante: tutto quello che c’è da sapere sul documentario
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 4 marzo 2026 su Rai 3
TV / Stasera tutto è possibile 2026: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi, 4 marzo
TV / Stasera tutto è possibile 2026: il cast (ospiti, concorrenti) dello show di Stefano De Martino
TV / Stasera tutto è possibile 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Vanina 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Stasera tutto è possibile 2026: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Vanina 2: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione
Ricerca