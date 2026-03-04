Vanina Guarrasi – Un vicequestore a Catania 2: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Vanina 2? La serie con protagonista Giusy Buscemi torna in prima serata su Canale 5 dal 4 marzo 2026 alle ore 21.40 per quattro puntate. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 4 marzo 2026

Seconda puntata: 11 marzo 2026

Terza puntata: 18 marzo 2026

Quarta puntata: 25 marzo 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Vanina 2? Appuntamento su Canale 5 alle ore 21.40 – subito dopo La ruota della Fortuna. La durata è di circa due ore e mezza, fino a mezzanotte, incluse le pubblicità. Di cosa parla? L’indagine di Vanina in questa seconda stagione riparte dal proiettile lasciato in casa sua accanto alla foto del padre magistrato ucciso dalla mafia. Alla donna che decide di indagare sarà necessaria la protezione degli agenti della sua squadra: dall’ispettore Carmelo Spanò alla ispettrice Marta Bonazzoli, dal sovrintendente Mimmo Nunnari all’agente Salvatore Lo Faro sino al grande capo Tito Macchia. Nel frattempo, sul piano sentimentale, Vanina è legata alla promessa d’amore con il magistrato dell’antimafia Paolo Malfitano: darsi una seconda possibilità. L’uomo vuole acciuffare il boss Salvatore Fratta, assassino del padre di Vanina e stabilirsi poi a Catania.

Streaming e tv

Dove vedere Vanina 2 in diretta e in streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 dal 4 marzo 2026, alle ore 21.40. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.