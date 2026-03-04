Vanina 2: il cast (attori e personaggi) della serie su Canale 5

Vanina 2 è la serie con protagonista Giusy Buscemi in onda in prima visione dal 4 marzo 2026 su Canale 5 alle ore 21.40. Per il vicequestore Vanina Guarrasi (Giusy Buscemi) si apre un nuovo capitolo, ancora segnato dalle ombre del passato. Ma qual è il cast completo? Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Quattro prime serate su Canale 5 per la fiction tratta dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia e diretta da Davide Marengo e Riccardo Mosca. La protagonista Vanina Guarrasi è interpretata da Giusy Buscemi. Dopo la sua fuga da Palermo, Vanina ha deciso di fermarsi, di non scappare più e dare finalmente una seconda possibilità alla sua storia d’amore con il magistrato antimafia Malfitano. Vanina, però, vuole anche arrestare il latitante Salvatore Fratta, unico assassino del padre ancora a piede libero.

Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano: ha ritrovato finalmente Vanina, la donna della sua vita, con la quale ha condiviso tante battaglie e corso tanti pericoli. Paolo è disposto a lasciare l’antimafia per trasferirsi a Catania e vivere così il loro amore.

Corrado Fortuna dà il volto a Manfredi, veterinario di Catania consapevole che il cuore di Vanina ha scelto Paolo, ma è pronto a fare un passo indietro, a essere per lei un amico, una spalla, un confidente. Claudio Castrogiovanni è l’Ispettore capo Carmelo Spanò, fedelissimo a Vanina, affidabile e intraprendente, coordina la scorta che protegge il “capo”. Nel cast di Vanina 2 troviamo anche: Paola Giannini, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Orlando Cinque, Dajana Roncione e Alessandro Lui.

Trama

Abbiamo visto il cast, ma qual è la trama di questa seconda stagione? L’indagine di Vanina in questa seconda stagione riparte dal proiettile lasciato in casa sua accanto alla foto del padre magistrato ucciso dalla mafia. Alla donna che decide di indagare sarà necessaria la protezione degli agenti della sua squadra: dall’ispettore Carmelo Spanò alla ispettrice Marta Bonazzoli, dal sovrintendente Mimmo Nunnari all’agente Salvatore Lo Faro sino al grande capo Tito Macchia. Nel frattempo, sul piano sentimentale, Vanina è legata alla promessa d’amore con il magistrato dell’antimafia Paolo Malfitano: darsi una seconda possibilità. L’uomo vuole acciuffare il boss Salvatore Fratta, assassino del padre di Vanina e stabilirsi poi a Catania.